Другие
берега:
русские туда
и обратно
Ровно сто лет назад, в 1922 году, из советской России были высланы выдающиеся умы нации: мыслители, писатели, художники, политики, священнослужители и различные представители интеллигенции. Те, о ком Троцкий говорил: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Люди, во многом определявшие 20 век, как за рубежом, так и в России. Семьи дворянского и крестьянского происхождения, которые потеряли родину, но не потеряли с ней связь, не забыли ее язык и традиции.
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В Европе, США и даже Китае эти люди сохраняли культуру, религию и историческую память о собственном исходе сквозь поколения.
Потомки белой эмиграции — люди разных судеб и взглядов, но одного исторического прошлого, проходящего для них красной нитью сквозь столетие, они — дети белой эмиграции начали возвращаться в Россию практически столетие спустя, чтобы встретиться со своей исторической родиной и начать на ней строить новую жизнь.
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Феминистский
пароход
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Изгнанники «философского парохода»
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Мелания Кедрова
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Наталья Бруни
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«Философский пароход» 1922 года
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Феминистский
пароход
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Изгнанники «философского парохода»
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Мелания Кедрова
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Наталья Бруни
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«Философский пароход» 1922 года
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Феминистский
пароход
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Изгнанники «философского парохода»
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Мелания Кедрова
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Мы подготовили серию видео, посвященную интеллигенции, изгнанной из Советской России в 1922 году. Как в эмиграции сохраняли язык и культуру? Какой образ жизни вели эти люди? Какая судьба постигла женщин с «философских пароходов»? Удалось ли кому-то вернуться?