Ровно сто лет назад, в 1922 году, из советской России были высланы выдающиеся умы нации: мыслители, писатели, художники, политики, священнослужители и различные представители интеллигенции. Те, о ком Троцкий говорил: «Мы этих людей выслали потому, что расстрелять их не было повода, а терпеть было невозможно». Люди, во многом определявшие 20 век, как за рубежом, так и в России. Семьи дворянского и крестьянского происхождения, которые потеряли родину, но не потеряли с ней связь, не забыли ее язык и традиции.